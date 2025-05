Udinese: Runjaic, con la Fiorentina per dare una gioia ai tifosi

agenzia

Mai stati in zona retrocessione in tutta la stagione

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) – UDINE, 23 MAG – “Vogliamo chiudere bene la stagione, battendo la Fiorentina per dare una gioia ai nostri tifosi. Poi analizzeremo come è andata questa annata che, secondo me, è stata positiva”: Kosta Runjaic presenta così l’ultima partita stagionale della sua Udinese di domenica sera. “Quest’anno non siamo mai stati in zona retrocessione – ha aggiunto – siamo stati primi, poi quarti, poi a lungo decimi e undicesimi. Ma mai in una posizione che ci mettesse a rischio. Dopo quanto accaduto lo scorso anno, credo che non fosse scontato. Mi fa piacere sentire che la società è soddisfatta del mio operato. Ho ancora un anno di contratto, ma non abbiamo mai parlato apertamente di conferma. Siamo sempre in contatto: quando i tempi saranno maturi e la stagione sarà in archivio valuteremo tutti i dettagli. Ora è ancora presto: sono concentrato unicamente sul match con la Fiorentina”. Quanto alla tattica, il tecnico tedesco ha ammesso che la coppia d’attacco sarà composta da Lucca e Davis, “ma solo domani deciderò tutta la formazione titolare. Sanchez è un’ottima alternativa, vedremo”. Facendo un bilancio dell’annata, l’allenatore dei friulani ha sottolineato l’apporto fornito da Lucca e Thauvin “che hanno garantito un ottimo contributo, non solo sul versante delle reti segnate. Quando vengono a mancare, l’assenza diventa pesante. Il nostro capitano non gioca da due mesi: lo aspettiamo per ripartire assieme a noi in ritiro. Tanti giocatori sono migliorati, penso ad Atta, a Iker Bravo, Bijol, che ha fatto notevoli progressi, a Karlstrom che si è integrato benissimo. Nella scorsa stagione, l’Udinese era all’ultimo posto in ogni singola voce delle statistiche: in quella che si concluderà domenica, abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti. Per il futuro, bisogna ridurre il numero degli errori e avere ancora più continuità”. “Il fatto che tante società blasonate siano interessate ai nostri giocatori è positivo – ha osservato – ovviamente, c’è il rovescio della medaglia perchè se giocatori come Bijol e Solet saranno ceduti servirà trovare calciatori adeguati per sostituirli. Anch’io adesso ho una conoscenza adatta e più completa della Serie A: per questo il prossimo anno ci saranno alcune partite diverse, soprattutto in fase difensiva con le big. I giocatori giusti per la rosa saranno scelti in base al Dna che la squadra vorrà avere”. Passaggio finale sugli avversari: “La Fiorentina ha un attaccante formidabile, come Kean, ma anche i laterali Gosens e Dodò sono molto temibili. Verranno qui per mantenere accese la fiammella della speranza di entrare in Europa”.

