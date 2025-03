Udinese: Runjaic, proveremo a rendere vita difficile alla Lazio

agenzia

Recuperato Thauvin, dubbio in porta

TRIESTE, 08 MAR – “Sarà una partita interessante, affronteremo una squadra d’alto livello che è una sorpresa rispetto alla passata stagione, sta facendo meglio, come stiamo facendo bene noi. Questo però è un bilancio parziale, siamo lontani dal sognare in maniera concreta, quindi non possiamo mollare la presa. Dobbiamo fare un all-in sul campo, dando tutto e sapendoci adattare all’avversario quando necessario. Se faremo tutto questo potremo raccogliere dei punti”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il posticipo del lunedì sera della sua Udinese nella Capitale. “La Lazio è una squadra molto forte, anche se hanno qualche assenza mi aspetto una squadra che scenderà in campo con la miglior formazione possibile, non penso faranno turnover, c’è stato tempo per recuperare dopo la gara di Europa League – ha aggiunto – Mi aspetto una gara difficile e la Lazio cercherà di fornire una buona prestazione, abbiamo un buon ricordo dell’andata, la prima vittoria in campionato in stagione. Cercheremo di rendere la vita difficile alla Lazio”. “Thauvin ha avuto qualche problemino e quindi giovedì lo abbiamo risparmiato, sta giocando tanto e bene, è un nostro leader quindi ci serve sempre al top e lo stiamo gestendo per averlo al top anche lunedì – ha spiegato il tecnico tedesco – Ci sarà, ci aspettiamo che fornisca una buona prestazione e speriamo che continui a giocare così”. “Noi vogliamo giocare in maniera intensa – ha osservato l’allenatore dei friulani – è una delle basi per una squadra piccola, non si può competere sempre sulla qualità, soprattutto con le grandi. Sul piano della fisicità possiamo farlo e fisicamente stiamo lavorando bene, non mollando mai la presa. Se si vanno ad analizzare le statistiche, la Serie A è caratterizzata dalla fisicità, ogni fine settimana si affrontano squadre che corrono molto, che mettono in campo grande fisicità.Il nostro obiettivo è capirsi ancora meglio, abbiamo fatto dei progressi e abbiamo una buona qualità. C’è bisogno di tempo e possiamo crescere, negli ultimi mesi abbiamo lavorato bene ma dobbiamo confermarci”. Nessuna anticipazione su chi giocherà in porta: “Deciderò all’ultimo, Padelli e Okoye hanno le medesime chance”.

