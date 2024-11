Udinese: Runjaic, sconfitti dopo una delle nostre migliori gare

agenzia

Il tecnico dei friulani, c'è stato un pizzico di sfortuna

ANSA – BERGAMO, 10 NOV – “Non sono felice del risultato, è un peccato tornare a casa senza punti dopo una delle nostre migliori prestazioni. Se avessimo segnato il secondo gol, la partita sarebbe finita in modo diverso”. Così Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese: “Siamo riusciti a metterla sotto pressione creandole problemi, perciò non è bello tornare a casa a mani vuote. Non è questione di esperienza, il risultato fa parte del processo di crescita – prosegue il tecnico bianconero -. C’è stato un pizzico di sfortuna”. “Davis fa progressi settimana dopo settimana, è in un ottimo livello di condizione, ha fatto tanti passi in avanti e aveva anche segnato, ma credo che di gol ne farà tanti – prosegue Runjaic -. Lo supportiamo sempre per metterlo nelle migliori condizioni per segnare”.

