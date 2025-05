Udinese si prepara per Fiorentina e Sanchez si sfoga sui social

agenzia

Il cileno celebra con immagini i suoi maestri, ma non Runjaic

UDINE, 22 MAG – “Questo è il lato bello del calcio. Che ti piaccia o meno un giocatore, deve sempre esserci rispetto, affetto e soprattutto umiltà”. E’ quanto ha scritto Alexis Sanchez, accompagnando le sue parole da immagini che celebrano i grandi maestri della sua carriera: Pep Guardiola, Arsene Wenger, José Mourinho, Antonio Conte, Simone Inzaghi, Diego Simeone, Pasquale Marino e Francesco Guidolin. Manca solo l’attuale tecnico, Kosta Runjaic. In questo clima – e con la recente conferma dell’allenatore tedesco da parte della società friulana – è evidente che, nonostante il contratto di un altro anno, quella con la Fiorentina di domenica potrebbe essere l’ultima gara del Nino Maravilla a Udine. Sempre che, nel braccio di ferro in corso, l’allenatore non decida di lasciarlo ancora fuori, senza schierarlo nemmeno per il commiato finale. Per il resto, scontata la squalifica, tornano Atta e Lucca e anche Bijol sembra aver smaltito il problema rimediato con il Monza. Dietro Kabasele sostituirà lo squalificato Kristensen e Zarraga subentrerà a centrocampo a Lovric, anch’egli fermato dal giudice sportivo. Zemura giocherà a sinistra per l’indisponibile Kamara. Fuori anche Iker Bravo, Payero e capitan Thauvin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA