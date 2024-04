Udinese, ufficiale l’esonero di Cioffi

agenzia

In giornata l'annuncio di Cannavaro

UDINE, 22 APR – Udinese Calcio ha ufficializzato, in una nota, di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. “Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi – le poche parole di commiato -, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso”. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra. In questi minuti si sta infatti completando la documentazione per il tesseramento di Fabio Cannavaro, che sarà affiancato dal fratello Paolo, da Giampiero Pinzi e Francesco Troise. Nel pomeriggio è in programma il primo allenamento in vista del recupero di giovedì con la Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA