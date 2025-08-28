Udinese, verso l’Inter con l’incognita dell’attacco

agenzia

Runjaic attende almeno un paio di rinforzi, obiettivo Zaniolo

UDINE, 28 AGO – Il grande enigma che accompagnerà Kosta Runjaic fino a domenica sera è se utilizzare da subito il nuovo centravanti polacco Buksa, appena arrivato a Udine. La punta è pronta fisicamente – ha giocato anche i preliminari di Europa League – ma il tecnico tedesco ha dimostrato anche con il Verona di voler inserire gradualmente i nuovi acquisti del mercato estivo. In attesa di sciogliere l’interrogativo, per la trasferta in casa dell’Inter, l’Udinese recupera il difensore italo-tedesco Matteo Palma, un ragazzino del 2008 che tanto bene ha fatto nel precampionato: insidierà Bertola, incerto nel suo esordio a Udine. Il resto della formazione è praticamente lo stesso che ha pareggiato con gli scaligeri, anche se Runjaic intende usare maggiormente i rinforzi dalla panchina: su tutti Piotrowski, Miller e Bayo. Sul mercato, sono ore decisive per gli ultimi colpi: per Cheddira e Zanoli serve che il Napoli concluda le sue operazioni in entrata, per Zaniolo le trattative con il Galatasaray sono costanti. Per cementare il rapporto con i fan – delusi dopo le cessioni eccellenti di Bijol, Thauvin e Lucca, sostituiti prevalentemente con giovani – questa sera ci sarà un allenamento a porte aperte al Bluenergy Stadium, con i supporter che si accomoderanno in Curva Nord, cuore del tifo bianconero.

