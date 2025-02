Udinese, verso Napoli con la rosa al completo

agenzia

Runjaic recupera Ehizibue, Davis e Giannetti

UDINE, 06 FEB – Dall’inizio della stagione, è forse la prima volta – compreso il ritiro in Austria – che Kosta Runjaic ha tutta la rosa a disposizione. Scontata la squalifica di Karlstrom, in settimana il tecnico tedesco ha recuperato anche Davis, Ehizibue e Giannetti. Resta out – perchè impegnato con l’under 20 del Cile – il solo Pizarro, praticamente mai entrato nelle rotazioni. Per capire la formazione – e l’assetto tattico – decisivi saranno gli ultimi giorni. Se Ehizibue darà garanzie atletiche dopo l’infortunio, si tornerà al 3-5-2 classico, diversamente potrebbe aprirsi uno spiraglio per una difesa a 4 fatta di colossi (Kristensen a destra, Bijol e Solet al centro) perfetta per contrastare la fisicità di Lukaku. Centrocampo confermato con Payero e Lovric al fianco di Karlstrom, davanti Lucca supportato da Thauvin. Sanchez partirà dalla panchina, come Iker Bravo, match winner con il Venezia: la loro mezz’ora finale potrebbe accendere la luce. E attenzione a Davis: il centravanti inglese ha scarsa autonomia, ma può raccogliere il testimone di Lucca nelle fasi finali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA