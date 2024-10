Udinese, verso Venezia con capitan Thauvin

agenzia

Ekkelenkamp influenzato, settore ospiti del Penzo esaurito

UDINE, 28 OTT – Il quarto posto in classifica ha portato grande entusiasmo tra la tifoseria dell’Udinese, che mercoledì sera al Penzo di Venezia occuperà tutti i circa mille posti disponibili. In realtà, si è aperta la caccia al biglietto anche per altri settori dello stadio, ma la preclusione per i residenti nelle province di Pordenone e Udine costringerà molti a seguire il match davanti alla Tv. Quanto alla formazione, Runjaic potrebbe riproporre quella vincente sul Cagliari, sfruttando anche i due giorni in più di riposo rispetto ai lagunari avendo giocato nell’anticipo del venerdì sera. Il dubbio potrebbe riguardare bomber Lucca, diffidato e a rischio di saltare la gara con la Juventus di sabato sera, attesissima in Friuli come testimonia il tutto esaurito. In panchina ci sarà anche capitan Thauvin, ristabilitosi dopo la contusione che lo ha tenuto fuori un mese, che potrebbe fare rodaggio proprio in vista della Juve. Dubbi sulla presenza di Ekkelenkamp, alle prese con una severa sindrome influenzale. Restano out Atta, Kristensen e Sanchez, ai box da oltre due mesi: nella sua seconda avventura all’Udinese, il cileno non ha ancora esordito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA