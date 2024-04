Udinese: verso Verona con recuperi in attacco

agenzia

Cioffi accarezza di idea di avanzare Samardzic con Pereyra

UDINE, 18 APR – Dopo mesi di affanni, l’Udinese inizia a recuperare uomini in attacco in vista dello scontro salvezza con il Verona di sabato e anche del recupero dei 19 minuti mancanti con la Roma, che si potrebbe disputare giovedì 25 aprile. Brenner è completamente arruolato, mentre Davis sta completando il percorso di ricondizionamento fisico. Entrambi saranno in panchina, assieme a Success, per subentrare a Lucca in caso di necessità. Per il suo ritorno da ex a Verona – ci rimase una decina di giornate lo scorso anno -, il tecnico Gabriele Cioffi ha in animo di avanzare Samardzic accanto a Pereyra, per supportare Lucca. In questo modo si passerebbe a un 3-4-2-1, con Payero e Walace come centrali di centrocampo e Kamara e Ehizibue sulle fasce. Una mossa che potrebbe anche avvenire a partita in corso, magari partendo all’inizio con il talento serbo come interno e con il capitano nel suo ormai collaudato ruolo di mezzapunta.

