Udinese: vittoria in rimonta sullo Strasburgo

In rete Bayo e Atta dopo primo tempo opaco

UDINE, 30 LUG – L’Udinese trova un successo di prestigio (2-1) nell’amichevole con lo Strasburgo, che milita in Ligue 1, nell’ambito del ritiro estivo in Austria. Ad andare in vantaggio sono stati i transalpini sul finire del primo tempo: al 41′ Panichelli, sugli sviluppi di un corner, salta più in alto di tutti e incorna sul secondo palo infilando Sava. Una frazione in cui i bianconeri sono apparsi piuttosto appannati. Nella ripresa i friulani la ribaltano: dopo pochi istanti Sylla perde un pallone sanguinoso e il neo acquisto Bayo non si fa pregare e trova il pareggio. Passano soli 3′ e Atta sigla la rete della vittoria con un tocco al volo su assist di Lovric.

