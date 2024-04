Udogie, ‘mia stagione è finita, grazie a tutti per il supporto’

agenzia

Annuncio esterno Tottenham sui social. Per lui niente Europei

ROMA, 21 APR – “Un infortunio ha provocato la fine anticipata della mia stagione. Ma ciò non mi impedisce di essere enormemente grato a chi mi ha supportato in questa annata”. Con questo post sul proprio profilo Instagram, il 21enne Destiny Udogie, sterno che il Tottenham ha prelevato la scorsa estate dall’Udinese, ha annunciato che per questa stagione calcistica 2023-’24 non scenderà più in campo, senza specificare quale sia stato l’infortunio che lo ha costretto allo stop. Da parte del Tottenham, con cui Udogie è sceso in campo 30 volte, finora non ci sono state reazioni. Per lui, quindi, sfuma anche la possibilità di essere convocato dal ct azzurro Luciano Spalletti per i prossimi Europei in Germania (14 giugno-14 luglio).

