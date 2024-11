Uefa, Euro 2024 un esempio per integrazione e ambiente

agenzia

Pubblicato il report. Investiti 29,6 mln. Ceferin, "un successo"

ROMA, 01 NOV – Gli Europei 2024 in Germania hanno ottenuto un successo sportivo con momenti memorabili sul campo ma ha stabilito nuovi record nella gestione ed innescato un cambiamento che va oltre il campo. Lo sottolinea il report della Uefa sulla sostenibilità ambiente, sull’integrazione e sula governance degli Europei 2024 mettendo in evidenza gli effetti dell’investimento di ben 29,6 milioni di euro rivolti alla sostenibilità. Come riportato nel report Uefa Euro 2024 Environmental, Social and Governance (Esg) presentato a Francoforte oggi, la Uefa ha infatti ridefinito l’organizzazione sostenibile degli eventi sportivi. In particolare, l’investimento di 29,6 milioni ha permesso alla Uefa di implementare oltre 120 azioni di sostenibilità, raggiungendo il 95% degli obiettivi pre-torneo. Il torneo ha quindi ridotto l’impatto ambientale, allineandosi con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. “La relazione dimostra il vero potenziale del calcio per ispirare cambiamenti positivi e promuovere un maggiore rispetto sia per le persone che per l’ambiente”, ha dichiarato Aleksander Ceferin, presidente Uefa. Uno dei successi chiave è stato ridurre l’impronta di carbonio del torneo. Fornendo opzioni di trasporto pubblico, Euro 2024 ha incoraggiato i tifosi a viaggiare in modo sostenibile. La fase a gironi del torneo è stata raggruppata in hub regionali, riducendo così i viaggi aerei del 75% rispetto ad Euro 2016. Queste misure hanno portato ad un calo del 21% delle emissioni di carbonio rispetto alle previsioni. Il torneo ha anche abbracciato un modello di economia circolare attraverso i suoi principi 4R – Ridurre, Riutilizzare, Riciclare e Recuperare – con una riduzione del 36% dei rifiuti rispetto a Euro 2016. Inoltre, la creazione di un fondo per il clima da 7 milioni di euro, primo nel suo genere, ha sostenuto 272 progetti infrastrutturali sostenibili per club dilettantistici e associazioni regionali in tutta la Germania. Priorità anche all’impatto sociale. L’assistenza allo stadio ha permesso a oltre 10.000 tifosi disabili di seguire le partite dal vivo. La Uefa ha lavorato con Meta, X e TikTok per monitorare i profili dei social media in cerca di abusi. Complessivamente, 46 azioni mirate hanno protetto i diritti, la sicurezza e la dignità di tutti i tifosi, i giocatori e gli staff. L’Uefa ha messo a disposizione 387.000 biglietti a €30, garantendo la partecipazione di ogni categoria di tifosi. Attraverso iniziative come le campagne #FootbALL e 4R, la Uefa ha coinvolto 5,4 miliardi di spettatori in tutto il mondo. Lo stesso quadro verrà ora applicato a Uefa Women’s Euro 2025 in Svizzera, così come in tutte le finali delle competizioni Uefa. Euro 2024 quindi non è stato solo un evento sportivo, ma un movimento globale. Oltre 2,67 milioni di fan hanno riempito dieci stadi in tutta Europa, mentre 5,4 miliardi di spettatori hanno guardato in tutto il mondo. Le fan zone delle città ospitanti hanno accolto milioni di persone. Il cuore del torneo è stato la spinta per la sostenibilità, l’inclusione e l’integrità. Guidato da tre principi – ambizione, azione e responsabilità – Euro 2024 ha dimostrato come il calcio possa dare l’esempio nell’organizzazione dei grandi eventi mondiali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA