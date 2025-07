Ufficiale Ekitike al Liverpool per 90 milioni

agenzia

Il 23enne attaccante francese arriva dall'Eintracht Francoforte

ROMA, 23 LUG – Hugo Ekitike è ufficialmente un nuovo acquisto del Liverpool, che ha pagato circa 90 milioni all’Eintracht Francoforte per un attaccante che non ha ancora giocato nella nazionale maggiore francese. Ekitike “ha superato con successo le visite mediche e ha accettato le condizioni economiche offerte dai Reds, che gli consentiranno di volare a Hong Kong alla fine della settimana, dove si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra per il loro tour pre-stagionale in Asia”, ha affermato il Liverpool in una nota. Con cinque presenze (e 5 gol) nell’Under 21, Ekitike (23 anni) ha disputato una buona stagione in Bundesliga, dove ha segnato 22 gol in 48 partite ed ha contribuito alla qualificazione dell’Eintracht alla prossima Champions League.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA