Ufficiale Ryan alla Roma, arriva a parametro zero

agenzia

Il club giallorosso annuncia il vice Svilar

ROMA, 17 LUG – La Roma annuncia l’acquisto di Mathew Ryan a titolo definitivo. Il portiere arriva a parametro zero. Portiere classe 1992, nazionale australiano, Ryan vanta oltre 300 presenze in Europa tra campionati nazionali e competizioni UEFA. Ha giocato in Belgio, Spagna, Inghilterra, Danimarca e Olanda Con l’Australia ha disputato tre Mondiali: 2014, 2018 e 2022. In giallorosso, indosserà la maglia numero 98. “Benvenuto a Roma, Mat!”, scrive il club.

