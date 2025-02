Un Catania dimesso e rimaneggiato rimedia solo un punto, ad Altamura finisce 1-1

Serie C

Trasferta deludente per i rossazzurri in Puglia, secondo pareggio consecutivo dopo quello casalingo con la Casertana

Un pareggio in tono minore, quello ottenuto dal Catania ad Altamura, frutto di una prestazione al di sotto delle possibilità di un gruppo che perde costantemente pezzi e non riesce a vincere contro un avversario che lotta per mantenere la categoria. Prestazione anonima con tanti errori, qualche fiammata, un fraseggio compassato. Nel secondo tempo è emerso un maggior carattere. Troppo poco per arrivare al 2-1 finale. (foto Filippo Galtieri)

Sorprese in grande quantità nella formazione iniziale perchè Allegretto non è andato nemmeno in panca per un infortunio, Inglese ha cominciato dalla panchina lasciando il posto a Montalto appena recuperato da un acciacco. In mezzo Frisenna titolare in luogo di Di Tacchio escluso dalla lista in Puglia per un problema a una spalla. Insomma emergenza a mai finire per il Catania.

La squadra di Toscano ha rischiato subito di capitolare per un contropiede di Leonetti abile ad accelerare presentandosi a tu per tu con Dini. Ma il portiere è riuscito a deviare in angolo con i tempi giusti. Nella fase centrale del primo tempo i rossazzurri hanno cercato il fraseggio assediando la trequarti. Al di là di qualche tentativo i padroni di casa non hanno rischiato tantissimo, passando in vantaggio dopo 22 minuti: la progressione di Rolando è stata fermata, in area, da Celli con uno sgambetto da principiante. Sul dischetto è andato Leonetti, abile a spiazzare Dini.

La reazione immediata del Catania è cominciata con la punizione dal limite calciata da Montalto al 30′: Viola ha respinto con i pugni e sugli sviluppi il tiro in fondo al sacco di Guglielmotti è stato annullato per una precedente carica al portiere di Del Fabro. Un altro colpo di testa alto di Montalto, ma il Catania ci ha creduto pareggiando nell’unico minuto di recupero concesso dall’arbitro prima del riposo: Celli ha conquistato palla difendendola dall’assalto di Manè: cross da sinistra per l’inserimento di Jimenez pronto a firmare il suo terzo gol stagionale: 1-1.

Nella ripresa il Catania ha continuato a provare a pungere con gli inserimenti da dietro sfiorando il 2-1 con la palla gestita da Jimenez, il cross di De Rose con Frisenna sul secondo palo in scivolata che di destro ha tentato di correggere in rete: tentativo fuori d’un soffio. Il Catania ha provato a vincerla con due tentativi di De Paoli nel primo quarto d’ora: primo colpo di testa debole, ripartenza con tiro dalla distanza: abile Viola a deviare.

L’Altamura è anche tornato a galla con una fiammata di Ganfornina, il cui cross è stato deviato male da Celli, dal limite ci ha provato Simone: Dini è stato attento deviando la traiettoria destinata in porta. In casa Catania si fanno male tutti a giro: Guglielmotti s’è fermato a 20′ dalla fine per uno scontro di gioco non punito dall’arbitro (fallo di Dipinto), Toscano ha rilanciato Luperini. Poi visto che tutti i guai arrivano in quantità industriali, l’arbitro ha cacciato Stoppa, appena entrato, per reazione dopo essere stato atterrato in area da Rizzo.

Nel finale, Palermo ha fallito il 2-1 dopo una ripartenza quasi in solitaria, ma anche De Rose con il portiere uscito in maniera scriteriata per mettere palla in fallo laterale, non è riuscito a calciare nello specchio della porta.

Team Altamura 1

Catania 1

TEAM ALTAMURA (4-3-1-2): Viola 6,5; Manè 5,5, Rizzo 5,5, De Santis 6, Ortisi 6; Dipinto 5,5, Ganfornina 5,5 (dal 31′ s.t. Franco s.v.), D’Amico 5,5 (dal 15′ s.t. Grande 5,5); Rolando 6,5; Leonetti 7 (dal 31′ s.t. Onofrietti s.v.), Simone 5 (dal 31′ s.t. Palermo s.v.).A disp. Lagonigro, Spina, Dibenedetto, Andreoli. All. Di Donato 5,5.CATANIA (3-4-1-2): Dini 7; Ierardi 5,5, Del Fabro 6, Gega 5,5 (dal 1′ s.t. Raimo 6); Guglielmotti 6 (dal 24′ s.t. Luperini 5), De Rose 4,5, Frisenna 6, Celli 5,5 (dal 20′ s.t. Quaini 6); Jimenez 7; Montalto 5 (dal 20′ s.t. Stoppa 4,5), De Paoli 5.Farroni, Butano, Inglese, Corallo. All. Toscano 5,5.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera 4,5.

Reti: Leonetti su rigore al 22′, Jimenez al 46′ p.t.

Note: spettatori 1500 circa, con 177 rappresentanti del tifo rossazzurro. Espulso Stoppa per fallo di reazione al 41′ s.t. Ammoniti Ierardi Gega, D’Amico, Jimenez, Leonetti.