Un evento al Museo del calcio per ricordare tragedia dell’Heysel

agenzia

Venerdì l'incontro 'Heysel 40 anni dopo.Il valore della memoria'

ROMA, 28 MAG – Per non dimenticare la tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles, la sala conferenze ‘Mario Valitutti’ del Museo del Calcio ospiterà venerdì prossimo, dalle 11 alle 13, un incontro dal titolo ‘Heysel 40 anni dopo. Il valore della memoria’. All’evento saranno presenti il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani, il presidente dell’Associazione fra i familiari delle vittime dell’Heysel, Andrea Lorentini, e il presidente dello Juventus Museum, Paolo Garimberti. La stessa sala Valitutti ospiterà una mostra fotografica con alcuni scatti realizzati da Salvatore Giglio, storico fotografo della Juventus e testimone oculare della strage avvenuta il 29 maggio 1985 prima della finale di Coppa Campioni tra i bianconeri e il Liverpool. Su sei pannelli saranno esposte immagini scattate da Giglio, mentre altre foto saranno proiettate a rotazione. In un ponte ideale con le nuove generazioni, nel corso della stessa mattinata interverranno inoltre gli studenti del liceo sportivo ‘Galileo Galilei’ di Dolo, che sul tema hanno lavorato per cercare di comprendere come le persone possono essere educate ad avere un comportamento corretto negli stadi e quanto questo possa prevenire e ridurre al minimo l’accadimento di eventi come quello dell’Heysel.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA