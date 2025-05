Un memoriale sorgerà ad Anfield in ricordo tragedia dell’Heysel

agenzia

Annuncio del Liverpool, sarà presentato tra poche settimane

LONDRA, 28 MAG – In occasione del 40/o anniversario della tragedia dell’Heysel, il Liverpool presenterà nelle prossime settimane un nuovo memoriale commemorativo in ricordo delle 39 vittime, 32 delle quali italiane. Il nuovo monumento – hanno spiegato fonti del club alla Bbc – sarà adornato da due sciarpe (del Liverpool e della Juventus) annodate tra loro, “per simboleggiare l’unità e la solidarietà tra i due club e il legame forgiato attraverso il dolore condiviso e il rispetto reciproco”. Sul nuovo monumento verranno iscritti anche i nomi delle vittime, con la scritta anche in italiano ‘In memoria e amicizia’ Trentanove tifosi morirono a causa del crollo di un muro dello stadio di Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni, il 29 maggio 1985. Una tragedia ricordata ad Anfield da una targa che si trova all’esterno della tribuna Sir Kenny Dalglish. Il nuovo memoriale, ribattezzato ‘Forever Bound’, verrà collocato in un settore ancora da definire, “per offrire uno spazio più visibile e accessibile per la riflessione e il ricordo”.

