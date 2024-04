Un refuso sulla Coppa Davis, è pioggia di segnalazioni

agenzia

Un errore sulla targa del trofeo-vittoria dell'Italia in Cile

FOLIGNO (PERUGIA), 13 APR – La Coppa Davis da 48 anni si porta dietro un “refuso” proprio sulla targa del 1976, quella che ricorda la prima vittoria italiana della grande insalatiera d’argento contro il Cile, come si sono accorti in tanti nel giro dell’Italia che l’insalatiera d’argento sta facendo per celebrare la seconda storica vittoria degli azzurri. Segnalazioni che in queste settimane sono arrivate numerose alla Federtennis. A Foligno gli ultimi in ordine di tempo ad aver notato l’errore. La scritta sulla targa riporta infatti “1976 Italy versus Chile, won by Italy by four natches to one in Santiago Chile”, dove matches è diventato natches. Come ha segnalato anche all’ANSA un giovane papà che si è recato ad ammirare il trofeo assieme al suo bambino. Tante le mail che sono arrivate alla Fitp che però al momento poco può fare. La coppa Davis è infatti un trofeo unico che rimane per un periodo limitato nelle mani di chi ha vinto. Quando verrà restituito alla federazione internazionale sarà fatta notare l’incongruenza linguistica nella speranza che venga corretta. Intanto però la terga che ricorderà per sempre la vittoria del 2023 non è stata ancora realizzata e apposta sulla grande coppa. “Speriamo che prima di metterla la rileggano bene”, sottolinea con ironia chi quell’errore lo ha invece notato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA