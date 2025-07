Un successo la 65ª edizione della Regata internazionale Siracusa-Malta, il team di “Option B” alza il trofeo: tutte le foto della competizione

VELA

Ecco come è andata la storica gara organizzata dalla Lega Navale Italiana e dal RMYC

Con la premiazione degli equipaggi si è conclusa al Royal Malta Yacht Club la 65esima edizione della Regata velica internazionale d’altura Siracusa-Malta, una delle più antiche e prestigiose del Mediterraneo, un percorso di 85 miglia tra le acque siciliane e quelle dell’isola dei Cavalieri.

La nascita di questa regata risale al 1952, quando il celebre velista britannico, capitano John Illingworth della Royal Navy, ebbe l’idea di organizzare una competizione velica internazionale lungo lo splendido tratto di mare compreso tra Siracusa e Malta. Il suo obiettivo era riunire equipaggi provenienti da diverse nazioni per dare vita a una sfida avvincente in uno degli scenari marittimi più affascinanti del Mediterraneo. Un obiettivo raggiunto che si rinnova ancora oggi.

Partita sabato scorso dal porto grande della città aretusea e terminata domenica pomeriggio nel porto grande di Valletta, la 65ª edizione della regata – organizzata dalla Lega navale di Siracusa e dal Royal Malta Yacht Club – ha visto la partecipazione di 31 imbarcazioni – ORC Crociera-Regata e ORC Gran Crociera – e oltre 200 velisti impegnati nei diversi equipaggi.

Protagonista assoluto della regata è stato il vento da Sud-SudEst che inizialmente ha costretto gli equipaggi a una faticosa ma emozionante bolina. Un vento moderato e poi più leggero ha accompagnato i team fino al porto maltese di Marsamxett.

Le condizioni meteo con questo vento moderato e alcuni momenti di stanca hanno reso la traversata molto tecnica ed entusiasmante, offrendo agli equipaggi una sfida impegnativa e affascinante nei mostri bellissimi mari.

A vincere il trofeo è stata l’imbarcazione Option B, un Comet 51 S, che l’equipaggio siracusano ha condotto alla linea d’arrivo in 14 ore e 48 minuti e che si è classificata prima in Over All, prima in IRC e prima in ORC. Per quanto riguarda la classifica Regata Crociera, poi, seconda posizione per Calypso 3.0, un Mumm 30 con equipaggio maltese arrivato in 17 ore e 14 minuti e terza posizione per Cuore di Aliante (AA38 Progetto dello Studio Cossutti Ganz Yacht Deign realizzato nel 2008 in legno e basalto dal Cantiere Alto Adriatico per Mauro Pelaschier), giunta a Malta in 18 ore e 55 minuti.

Per quanto riguarda invece la classifica Gran Crociera vince l’equipaggio siracusano di Duc in Altum, un Gran Soleil 37, con un tempo di 19 ore e 8 minuti, a seguire Luna Bianca, un Gran Soleil 45, giunto a Malta in 18 e 56 minuti, e a completare il podio Aurora, altro Comet 51 S che con il suo equipaggio tutto catanese ha tagliato il traguardo dopo 17 ore e 46 minuti.