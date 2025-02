Una domenica nera per City e United, perdono tutte e due

agenzia

Guardiola ne prende 5 dall'Arsenal, Red Devils altro ko in casa

LONDRA, 02 FEB – Domenica nerissima per le due squadre di Manchester impegnate nelle rispettive sfide della 24/a giornata di Premier League. Il City ha dovuto incassare una ‘manita’ dall’Arsenal, impostosi per 5-1, mentre lo United ha perso in casa per 2-0 con il Crystal Palace. I Gunners, che rimangono secondi a -6 dal Liverpool, partono subito forte e vanno in vantaggio dopo appena due minuti con Odegaard. Il resto accade nella ripresa, con Haaland che, di testa, pareggia i conti, ma dopo un solo minuto l’Arsenal torna avanti con Partey. A seguire, in mezzora, le reti del 18enne Lewis-Skelly, Havertz e Nwaneri. Furioso, a fine partita, Pep Guardiola. “In qeusta stagione è sucecsso troppe volte, buttiamo via le partite – le sue parole -. Non si può perdere così il controllo di una partita, che dura sempre sui 95 minuti, non si oyò finire nel modo in cui lo abbiamo fatto noi”. Lo United, invece, ha incassato la quinta sconfitta nelle ultime sei partite giocate in casa. Match winner all’Old Trafford è stato Jean Philippe-Mateta, autore di una doppietta che lancia le Eagles londinesi al 12/o posto in classifica. Il tecnico del Manchestr Ruben Amorim recrimina anche sull’infortunio occorso a Lisandro Martinez: “mi sembra sia una cosa seria – ha detto -, e ora la situazione è grave perché lui è molto importante per noi, specie nei momenti più duri”.

