Una ‘quiet room’ all’Olimpico, spazio per bambini con autismo

agenzia

Iniziativa a Lazio-Genoa. Lotito: 'inclusione e valori sport'

ROMA, 27 OTT – Un pomeriggio di sport e divertimento quello che hanno vissuto, allo stadio Olimpico, i bambini dell’Associazione Oltre il Blu di Termoli, realtà che si prende cura dei ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. In occasione di Lazio-Genoa, infatti, i giovani tifosi, ospitati dalla società del presidente Lotito, su segnalazione del Gruppo Molise Biancoceleste, hanno avuto l’opportunità di assistere alla partita insieme ai rispettivi genitori e accompagnatori, all’interno della “Quiet Room” della Tribuna Monte Mario, uno spazio pensato da Sport e Salute per ridurre gli stimoli sensoriali, offrire un ambiente sicuro, tranquillo e accogliente ai bambini con disabilità e disturbo dello spettro autistico. “Quella di oggi è un’iniziativa che promuove l’inclusione e i sani valori dello sport, e spero sia l’inizio di un lungo percorso replicabile anche in altri stadi d’Italia – ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, incontrando l’Associazione Oltre il Blu -. I ragazzi che hanno assistito al match dalla Quiet Room dello Stadio Olimpico hanno vissuto una giornata indimenticabile e questo ci riempie il cuore di gioia”,, ha concluso il numero uno laziale. L’iniziativa, al debutto nel massimo campionato di calcio, rappresenta un segnale importante verso una sempre maggiore sensibilizzazione per quanto riguarda le tematiche dell’inclusione sociale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA