Una sala dell’assessorato regionale allo Sport intitolata a Totò Schillaci

La dedica

La cerimonia si è tenuta questa mattina

Una sala riunioni dell’assessorato regionale dello Sport è stata intitolata all’”eroe» dei mondiali di calcio di Italia ’90 Totò Schillaci, scomparso lo scorso 18 dicembre. La cerimonia si è tenuta questa mattina, alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, dell’assessore Elvira Amata, del presidente del Comitato Regionale Sicilia Figc-Lnd, Sandro Morgana, del dirigente generale del dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Maria Concetta Antinoro, e della moglie del calciatore, Barbara Lombardo.