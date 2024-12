United Cup: Cobolli batte Stricker, Italia-Svizzera 1-0

agenzia

"Bello giocare per l'Italia con i compagni e mio padre a tifare"

ROMA, 29 DIC – Flavio Cobolli ha portato il primo punto all’Italia nel match d’apertura della sfida con la Svizzera, rivale nel gruppo D della United Cup, il torneo a squadre che di fatto apre in Australia la stagione 2025 del tennis. A Sydney, l’azzurro n.32 Atp ha battuto per 6-3 7-6 l’elvetico Dominic Stricker, n.300. “Credo di aver giocato un’ottima partita. È sempre una cosa bella giocare per l’Italia, con i compagni e mio padre a tifare in panchina. È divertente e oggi ho fatto grandi cose per noi”. L’Italia è stata finalista nel 2023, sconfitta dagli Stati Uniti, e punta a conquistare il trofeo. La formula del torneo prevede un singolare maschile, uno femminile, che vede in campo Jasmine e Paolini, e un doppio misto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA