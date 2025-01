United Cup: gli Usa in semifinale

agenzia

Cina battuta 3-0, americani possibili rivali dell'Italia

ROMA, 01 GEN – Gli Stati Uniti si sono qualificati per le semifinali della United Cup battendo per 3-0 la Cina a Perth e sabato prossimo affronteranno la vincente della sfida dei quarti tra l’Italia e la Repubblica Ceca, che è stata ripescata come una delle due migliori seconde. Nella partita che ha aperto la sfida, Coco Gauff ha battuto per 7-6, 6-2 Shuai Zhang (n.205 Wta), poi Taylor Fritz con un doppio 6-4 ha sconfitto Zhizhen Zhang (n.45 Atp), rendendo di fatto inutile il doppio mistro successico che ha comunque visto il successo di Krawczyk/Galloway per 6-3 6-7, 10-3 su Shuai Zhang e Fajing Sun.

