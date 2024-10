‘Unstoppable’, la nuova strategia Uefa per il calcio femminile

agenzia

Nel periodo 2024-30, 1 miliardo euro destinati al calcio donne

ROMA, 30 OTT – La Uefa ha lanciato una nuova strategia per il calcio femminile – Unstoppable – per proseguire l’incredibile crescita del calcio, con l’ambizione dichiarata di renderlo lo sport di squadra più praticato da donne e ragazze in ogni Paese europeo, aumentando al contempo il numero di campionati completamente professionistici. Unstoppable – un progetto sviluppato in collaborazione con gli stakeholder del calcio in tutta Europa – definisce le priorità strategiche della Uefa per ottenere un futuro vivace e sostenibile per la prossima generazione di giocatori, allenatori, arbitri, volontari e tifosi. La strategia definisce quattro obiettivi a lungo termine per il 2030: Rendere il calcio lo sport di squadra più praticato da donne e ragazze in ogni Paese europeo, attraverso lo sviluppo di percorsi calcistici per giocatrici, allenatrici e arbitri, nonché su strategie mirate al calcio di base. • Rendere l’Europa la patria delle migliori calciatrici del mondo, con sei campionati professionistici e 5.000 giocatrici professioniste in tutto il continente. • Rendere il calcio lo sport femminile più sostenibile e investibile, con competizioni europee in grado di scrivere record su record. • Assicurare che il calcio femminile sia celebrato per i suoi valori unici e per la sua comunità, dove tutti credono di poter avere un posto. Nel periodo 2024-30, 1 miliardo di euro di ricavi provenienti da competizioni e investimenti Uefa saranno destinati al calcio femminile attraverso le competizioni per nazionali maggiori e giovanili, le competizioni per club, sovvenzioni ai club e alle federazioni nazionali e progetti per la crescita del movimento. “Unstoppable è la nostra road map per gettare le basi di un futuro sostenibile – le parole del presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin – liberando il pieno potenziale del calcio femminile. Mentre entriamo in questa nuova ed entusiasmante era, dobbiamo continuare con la stessa passione che ci ha spinto fin qui. La nostra dedizione alla causa rimane forte come sempre. La nostra missione è semplice: aiutare il calcio femminile a conquistare un posto di rilievo nella comunità sportiva europea”. Nadine Kessler, direttore generale Uefa per il calcio femminile, ha spiegato: “Il calcio femminile europeo non è mai stato in una situazione migliore. Le nazionali e i club stanno eccellendo grazie a enormi investimenti, al miglioramento dei format delle competizioni e alle migliaia di opportunità di giocare a calcio a livello professionistico. Il calcio femminile in Europa è diventato uno sport per le masse, che attrae una base di tifosi sempre più ampia e diversificata e partner che contribuiscono attivamente alla sua crescita. È nostra promessa continuare a investire e proseguire il percorso di crescita del movimento. Tutte le federazioni nazionali europee, le leghe, i club, le giocatrici, i tifosi e i partner commerciali, fanno parte del nostro viaggio – perché il calcio femminile è ‘inarrestabile'”. Unstoppable è supportato da alcune delle giocatrici e degli arbitri più noti d’Europa che condividono l’ambizione e la visione della UEFA sul futuro del calcio femminile: Jill Scott (vincitrice di Women’s EURO con Inghilterra), Aitana Bonmati (Pallone d’Oro 2023 e 2024), Ada Hegerberg (capocannoniere di tutti i tempi di UWCL), Lauren James (stella del Chelsea e dell’Inghilterra), Giulia Gwinn (stella del Bayern Monaco e della Germania) e Tess Olofsson (Svezia) appaiono in un filmato a corredo del progetto.

