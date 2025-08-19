Urban downhill, torna il Red Bull Cerro Abajo a Genova

agenzia

Domenica 24 agosto i più grandi rider nell'unica tappa europea

ROMA, 19 AGO – Dal Monte Peralto al Largo della Zecca, a tutta velocità in bicicletta lungo le caratteristiche “creuze” e “caruggi” genovesi: 279 metri di dislivello per 2,2 km di percorso mozzafiato tra scalinate, curve strettissime, passaggi angusti e ostacoli artificiali, salti e curve paraboliche, in un cocktail perfettamente amalgamato di show, velocità e adrenalina. Questo è Red Bull Cerro Abajo, che domenica 24 agosto incoronerà nuovamente Genova come unica tappa europea del circuito internazionale di urban downhill che porta i migliori rider del mondo a sfidarsi su tracciati spettacolari “dalla montagna al mare”, incastonati nel tessuto urbano di località iconiche. Il capoluogo ligure, dopo il debutto del 2024, si appresta così a vivere un altro indimenticabile fine settimana lungo – si inizia già venerdì 22 agosto con l’apertura del Red Bull Village al Porto Antico – a base di sport, passione e divertimento per tutti. Alla conferenza stampa ufficiale di lancio dell’evento, tenutasi oggi presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, erano presenti la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il direttore marketing Red Bull Italia Roberto Giugliano e il consigliere delegato ai Grandi eventi del Comune di Genova Lorenzo Garzarelli. “Accogliere nuovamente a Genova il Red Bull Cerro Abajo dopo il successo della passata edizione è motivo di orgoglio per tutta la città – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – Parliamo della competizione di urban downhill più spettacolare e adrenalinica al mondo, che trova tra i nostri caruggi, le creuze e i luoghi simbolo della città un palcoscenico unico e irripetibile. Grazie all’accordo con Red Bull Italia – prosegue Salis – Genova sarà l’unica tappa europea del circuito internazionale fino al 2027: una scelta che conferma la volontà della nostra amministrazione di dare crescente centralità a Genova nel panorama dei grandi eventi sportivi globali”. Genova sarà tappa fondamentale del calendario di Red Bull Cerro Abajo fino al 2027. Quattro anni consecutivi per far diventare lo urban downhill un appuntamento stabile nel panorama cittadino, consolidando l’immagine del capoluogo ligure come location unica per lo svolgimento di eventi sportivi di altissimo livello con cui valorizzare il tessuto urbano e le sue peculiarità storiche, architettoniche e paesaggistiche.

