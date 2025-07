Uruguay, due strade intitolate a Suárez e Cavani

agenzia

Omaggio ai due campioni di calcio nella loro città natale, Salto

SALTO, 04 LUG – Con una cerimonia nel quartiere La Chinita, vicino alle Terme del Daymán, la città uruguaiana di Salto, 115mila abitanti al confine orientale con l’Argentina, ha reso omaggio ai suoi più illustri sportivi: da oggi due strade portano infatti i nomi di Luis Suárez ed Edinson Cavani. Lo rende noto il sito del quotidiano uruguaiano El País, precisando che l’iniziativa, approvata dalla giunta del dipartimento di salto, ha incluso anche altri grandi nomi dello sport locale come il calciatore Pedro Virgilio Rocha, i cestisti Omar “Chumbo” Arrestia e Nicolás Mazzarino, che ha anche giocato in Italia a Reggio Calabria e Cantù, il fantino Irineo Leguisamo e l’allenatore di calcio Aníbal “Maño” Ruiz. Durante l’evento, alla presenza di Mónica Falcioni, ex atleta e portabandiera olimpica uruguaiana, è stata anche inaugurata la piazza “Terra di Campioni” ed è stato proposto di dedicare l’Aeroporto Internazionale di Salto ad Edinson Cavani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA