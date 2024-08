agenzia

Battuto Svajda 6-3 6-2 6-1

ROMA, 27 AGO – Esordio vincente per Matteo Arnaldi agli US Open. L’azzurro ha battuto in meno di due ore lo statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-3 6-2 6-1 e si qualifica per il secondo turno dove affronterà Roman Safiullin.

