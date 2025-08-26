US Open: Arnaldi lotta ma non basta, Cerundolo al secondo turno

agenzia

L'azzurro avanti due set si fa riprendere dall'argentino

ROMA, 26 AGO – Esce di scena la primo turno degli US Open Matteo Arnaldi. Il tennista azzurro è stato sconfitto al quinto set dall’argentino Francisco Cerundolo che si impone 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3 dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Avanti due set, Arnaldi ha poi subito il ritorno dell’argentino (testa di serie n.19,) che ha ribaltato il risultato, qualificandosi per il secondo turno. Cerundolo ora affronterà il vincente del match tra lo svizzero Leandro Riedi e lo spagnolo Pedro Martinez.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA