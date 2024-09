Us Open: ascolti Sky 2,3 mln spettatori unici per Sinner

agenzia

Match con Draper il più visto nella storia di Supertennis

ROMA, 07 SET – Ottimi ascolti su Sky per la semifinale degli US Open tra Jannik Sinner e Jack Draper. Il match di ieri sera – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha raccolto 820 mila spettatori medi in Total Audience e 2,3 milioni di spettatori unici (quest’ultimo dato non include le visioni su Sky Go), con il 5% di share tv e un picco di 914 mila spettatori nel tie-break del secondo set. Per quanto riguarda Supertennis quella tra Sinner e Draper è stata la partita più vista nella storia della tv della Federazione italiana tennis. In una serata in cui, in contemporanea, Rai 1 trasmetteva Francia-Italia di calcio, conclusa con il primo successo degli azzurri in 16 anni contro i Bleus, il match di Sinner ha attirato su SuperTennis 744.010 spettatori medi. Quasi due milioni (1.981.918) i contatti unici nel corso della sfida vinta da Sinner, primo italiano di sempre in finale allo US Open in singolare maschile. Analizzando l’ascolto del match su intervalli di cinque minuti, è significativo il picco tra le 23.35 e le 23.40, una fascia in cui è racchiusa la conclusione del tie-break del secondo set (913.656). Tra le 24.15 e le 24.20, un intervallo di tempo che comprende il match point e le sue prime parole dopo la vittoria, SuperTennis ha raggiunto il picco di share nazionale (11.43%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA