Us Open: Berrettini non parteciperà, esce dalla da entry list

agenzia

Quinta rinuncia consecutiva per l'azzurro dopo Wimbledon

ROMA, 14 AGO – Matteo Berrettini non parteciperà all’Us Open, ultimo torneo slam del 2025. Gli organizzatori hanno reso noto che l’azzurro ha ritirato l’iscrizione alla entry list, come hanno fatto al momento anche il bulgaro Grigor Dimitrov e il polacco Hubert Hurkacz. Si tratta del quinto forfait consecutivo per Berrettini, dopo quelli nei tornei di Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati. Il tennista romano era rientrato a Wimbledon a fine giugno dopo l’infortunio di Roma (all’addome) uscendo però al primo turno. Il tennista romano aveva cercato di recuperare per riuscire ad esserci a New York e lo scorso 31 luglio aveva pubblicato sui social una foto che lo ritraeva insieme con Jannik Sinner in un allenamento a Montecarlo, accompagnata da una frase: “Step by step with the best” (passo dopo passo col migliore, ndr). Era stato un segnale di speranza in vista dell’Open degli Stati Uniti di fine agosto e la conferma del rapporto di amicizia tra i due azzurri, ora cancellato dalla decisione di rinunciare.

