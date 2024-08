agenzia

Lo spagnolo battuto in tre set

ROMA, 26 AGO – Matteo Berrettini ha superato l’ostacolo costituito da Albert Ramos-Vinolas per accedere al secondo turno dell’US Open, ultimo Slam dell’anno, in corso sul cemento di Flushing Meadows. Il tennista romano ha superato lo spagnolo in tre set: combattuto il primo, conclusosi 7-6(7/2); più agevoli per lui i successivi: 6-2, 6-3.

