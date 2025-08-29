Us Open: Cobolli al terzo turno, derby con Musetti

agenzia

Il romano batte al quinto set Brooksby dopo 4 ore e 30''

ROMA, 29 AGO – Flavio Cobolli batte Jenson Brooksby e si qualifica al terzo turno degli Us Open. L’azzurro, numero 24 della classifica Atp, si è imposto per 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 (10-3) dopo oltre 4 ore e 30 minuti sullo statunitense (n.92). Ai sedicesimi affronterà Lorenzo Musetti, numero 10 del mondo e decima testa di serie del torneo.

