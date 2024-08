Us Open: da Djokovic a McEnroe, è show nella notte delle stelle

agenzia

Berrettini e Paolini aprono l'esibizione sull'Arthur Ashe

ROMA, 22 AGO – Spettacolo, sorrisi e amarcord nella notte delle stelle sull’Arthur Ashe a New York dove sta per prendere il via lo Us Open di tennis. In campo ben 16 campioni del presente e del passato per una esibizione indimenticabile che ha vissuto il suo clou quando sono scesi in campo in doppio quattro assi del tennis di oggi e di ieri capaci vincere complessivamente 43 Slam di singolare: John McEnroe (7) e Novak Djokovic (24) hanno sconfitto Carlos Alcaraz (4) e Andre Agassi (8). Djokovic si è anche allenato con l’argentino Juan Martin Del Potro, protagonista della serata insieme alla connazionale Gabriela Sabatini che allo US Open ha vinto il suo unico Slam in carriera in singolare. I due argentini hanno battuto Caroline Wozniacki e Andy Roddick. “Per me è un privilegio giocare questa partita, ovviamente non sono abituato a vedere Agassi e McEnroe in campo, quindi sono un ragazzo fortunato, che cerca di imparare dalle leggende – ha detto Alcaraz – Cerco di godermi ogni momento, ecco perché ho un sorriso da un orecchio all’altro”. A aprire la magica serata del tennis mondiale a New York ci hanno pensato due azzurri, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Hanno infatti partecipato all’esibizione Stars of the Open presented by Chase, il cui incasso viene parzialmente devoluto alla USTA Foundation, organizzazione della federtennis statunitense per le iniziative filantropiche. Nell’esibizione di mercoledì sera di questo ciclo di match con campioni del presente e del passato, i due azzurri finalisti a Wimbledon rispettivamente nel 2021 e 2024 hanno sconfitto la campionessa dello Us Open 2022 Iga Swiatek e Sebastian Korda. Il formato degli incontri ha previsto per tutti un tie-break a dieci punti, e i giocatori sono scesi in campo con un microfono così tutti i tifosi hanno potuto ascoltare le loro reazioni, gli incitamenti durante il match.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA