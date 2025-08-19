Us Open: doppio misto; Errani-Vavassori in semifinale

agenzia

Eliminati Musetti/McNally

ROMA, 19 AGO – Doveva essere spettacolo, e spettacolo è stato. Diverso, ma pur sempre capace di attrarre sempre più pubblico sugli spalti dell’Armostrong e dell’Arthur Ashe, cornici dei primi match di doppio misto presentati in questo inedito format agli US Open. Alla curiosità iniziale si è via via sostituito un interesse sempre maggiore, e non sono mancate emozioni e momenti di puro drama. Al termine degli ottavi e dei quarti di finale, i primi team a qualificarsi per le semifinali sono quelli dei campioni in carica Sara Errani/Andrea Vavassori e l’inedito duo composto da Iga Swiatek e Casper Ruud che ha eliminato il team italo statunitense formato da Caty McNally e Lorenzo Musetti. Da parte sua il duo azzurro ha superato la coppia Muchova/Rublev 4-1 5-4.

