agenzia

Battuto De Minaur in tre set

ROMA, 04 SET – Il britannico Jack Draper si è qualificato per le semifinali degli US Open battendo l’australiano Alex De Minaur per 6-3, 7-5, 6-2. Il 22enne, alla sua prima semifinale in uno Slam, affronterà il vinncente del quarto che questa notte vedrà di fronte Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

