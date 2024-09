US Open: Fritz sfida Sinner, ‘Posso battere chiunque’

agenzia

'Parto sfavorito ma contro di lui mi sono sempre ben comportato'

ROMA, 07 SET – Taylor Fritz spera di riportare gli Us Open a casa e regalare di nuovo un titolo Slam agli Stati Uniti. Per lui sarà la prima finale Slam dove affronterà il n.1 al mondo Jannik Sinner: “Sono fiducioso e so che non sarò così teso. So che quando gioco bene posso battere chiunque – le parole dello statunitense – Con Jannik sarà diverso, giocherò da sfavorito. Ma contro di lui mi sono sempre ben comportato. L’ultima volta ho perso in 3 set a Indian Wells e il bilancio dice 1-1. Il traguardo? Per L’America è una grande cosa, penso che faccia capire che stiamo provando a vincere uno Slam. Siamo una generazione di ottimi giocatori che sta crescendo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA