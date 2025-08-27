US Open: il rammarico di Sonego, non era la mia giornata

agenzia

Ko con Schoolkate: "Sono partito male, così gli ho dato fiducia"

ROMA, 27 AGO – “Oggi non era la mia giornata, purtroppo non è andata come volevo”. Nelle parole di Lorenzo Sonego tutto il rammarico per la sconfitta con l’australiano Tristan Schoolkate nel primo turno dell’US Open. Giustificato dall’andamento della partita: persi i primi due set, Lorenzo ha recuperato vincendo 6-1 i due successivi, per poi cedere al tiebreak nel quinto. “Ci ho provato, ho lottato… ma lui è stato bravo nei momenti importanti a tirare fuori delle soluzioni incredibili. Sicuramente ha disputato una delle sue migliori partite in carriera” ha aggiunto Sonego. Il problema é stato soprattutto il brutto avvio: “Sono partito male e lentissimo e così gli ho dato fiducia”.

