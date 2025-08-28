US Open: Multa da 42.500 dollari a Medvedev per la sua sfuriata

agenzia

Condotta antisportiva. Il 40% del money prize di partecipazione

NEW YORK, 28 AGO – Una multa da 42.500 dollari (circa 36.500 euro) è stata inflitta a Daniil Medvedev agli Us Open dopo la sfuriata per la sconfitta. La sanzione rappresenta quasi il 40% dei 110.000 dollari del money prize di partecipazione. IL russo è stato multato 30.000 dollari per condotta antisportiva e 12.500 per abuso di racchetta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA