US Open: Musetti al secondo turno, battuto Mpetshi Perricard

Il toscano vince in rimonta 6-7 6-3 6-4 6-4

ROMA, 26 AGO – Lorenzo Musetti (n.10 Atp) si è qualificato per il secondo turno degli US Open, ultimo Slam della stagione. Nel primo turno il tennista toscano ha battuto in quattro set, in rimonta, il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.37) con il risultato di 6-7 6-3 6-4 6-4. Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente del match tra il francese Quentin Halys e il belga David Goffin.

