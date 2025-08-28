Us Open: Musetti batte Goffin e va al terzo turno

agenzia

Si impone in tre set. Affronterà vincente tra Cobolli e Brooksby

ROMA, 28 AGO – Lorenzo Musetti batte in tre set David Goffin e si qualifica per il terzo turno degli Us Open. Il carrarino, numero 10 della classifica Atp, si è imposto sul belga (n.80) con il punteggio di 6-4 6-0 6-2. Musetti, testa di serie n.10 del torneo, ha ottenuto la sua 28 vittoria stagionale. Nel prossimo turno affronterà il vincente tra Flavio Cobolli e lo statunitense Jenson Brooksby (n.92).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA