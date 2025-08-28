US Open: Musetti, ‘mi sento bene, contento della prestazione’

agenzia

Con Cobolli siamo "amici" ma il campo è un "ring"

NEW YORK, 28 AGO – “Mi sento bene. Sono contento della prestazione di oggi. Il primo set è stato un po’ di rodaggio poi ho avuto una grandissima reazione alla fine del primo set, dove gli ho strappato il servizio sul 5-4. E poi da lì in avanti ho cambiato l’inerzia del gioco, sono stato più aggressivo, soprattutto con il dritto”. Lo ha detto Lorenzo Musetti in conferenza stampa dopo la vittoria che gli ha regalato il terzo turno agli Us Open. A chi gli chiedeva dell’eventualità di incontrare Flavio Cobolli alla prossima partita, Musetti ha risposto: “io e Flavio ci siamo conosciamo” tempo. “Siamo diventati amici: abbiamo iniziato a viaggiare spesso insieme. Ritrovarci a questi livelli è molto bello. Giocare contro un amico non è facile. ma il campo è un ring”.

