Us Open: Navarro e Muchova out, finale donne è Sabalenka-Pegula

agenzia

Stasera nel tabellone maschile la semifinale Sinner-Draper

ROMA, 06 SET – Sarà tra la bielorussa numero 2 al mondo Aryna Sabalenka e l’americana Jessica Pegula (n.6) la finale del singolare femminile agli Us Open di tennis, in corso a New York. Sul cemento di Flushing Meadows la 26enne Sabalenka ha battuto in semifinale la 23enne americana Emma Navarro (n.12) per 6-3 7-6(7/2), mentre la 30enne Pegula ha eliminato 1-6 6-4 6-2 la 28enne ceca Karolina Muchova (n.52) che negli ottavi aveva sconfitto Jasmine Paolini. Stasera nel tabellone maschile dello slam newyorkese Jannik Sinner (n.1) sfiderà in semifinale il britannico Jack Draper (n.25).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA