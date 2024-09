agenzia

L'azzurra cede in un'ora e 8 minuti 3-6 3-6

ROMA, 02 SET – Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini agli US Open. L’azzurra è stata superata in due set dalla ceca Karolina Muchova che si è imposta 6-3 6-3 in un’ora e otto minuti di incontro, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA