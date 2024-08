US Open: Pliskova si ritira, Paolini al terzo turno

agenzia

La ceca si è infortunata, l'azzurra "triste vederla uscire così"

ROMA, 29 AGO – Jasmine Paolini approda senza combattere al terzo turno dell’Us Open di tennis. Opposta alla ceca Karolina Pliskova, l’azzurra non ha praticamente giocato nemmeno un game dato che la sua rivale dopo soli tre punti per una slogatura alla caviglia sinistra. Paolini, dichiarata vincitrice con un punteggio di 0-0, ha consolato la ceca: “Spero che si riprenda presto perché è triste vederla lasciare il campo in questo modo. Non abbiamo giocato una vera partita. Non fa bene al tennis. Spero solo che guarisca e che la rivedremo presto in campo”. L’italiana n.5 al mondo affronterà Yulia Putintseva del Kazakistan per un posto negli ottavi di finale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA