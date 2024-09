agenzia

L'azzurro si impone 6-1 6-4 6-2

ROMA, 31 AGO – Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi degli Us Open a New York. L’italiano, numero 1 della classifica Atp, si è imposto agevolmente in tre set sull’esperto australiano Christopher O’Connell (n.87 Atp) con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA