US Open: Sinner, Alcaraz e Swiatek iscritti al doppio misto

agenzia

Nuovo format su due giorni spostato all'inizio dello Slam

ROMA, 18 AGO – Jannick Sinner, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek sono iscritti al torneo di doppio misto degli US Open in programma domani e mercoledì a New York. Coppie prestigiose inaugureranno il nuovo format del doppio misto, che si disputerà nell’arco di due giorni all’inizio delle qualificazioni dell’ultimo Grande Slam stagionale (24 agosto-7 settembre), secondo il programma reso noto oggi. Sinner, numero uno del mondo, sarà affiancato alla ceca Katerina Siniakova, numero due del mondo in doppio. Alcaraz (n.2) giocherà al fianco della britannica Emma Raducanu. Swiatek (n.3 del ranking Wta) giocherà al fianco di Casper Ruud (n.12). Tra le 16 coppie che si sfideranno nel torneo misto degli US Open ci sono Jessica Pegula (n.4) e Jack Draper (n.5), gli americani Taylor Townsend (n.1 del mondo in doppio) e Ben Shelton (n.6), e i serbi Novak Djokovic (numero 7) e Olga Danilovic (numero 43). La coppia vincente si dividerà 1 milione di dollari (circa 850.000 euro). Gli organizzatori degli US Open sperano che il nuovo format e il nuovo programma diano maggiore risalto al torneo di doppio misto, che finora si svolgeva nell’ultima settimana del torneo di singolare.

