Us Open: Sinner-Auger Aliassime nella notte tra venerdì e sabato

agenzia

Semifinale in programma all'1, prima in campo Alcaraz-Djokovic

ROMA, 04 SET – Jannik Sinner tornerà in campo nella notte italiana tra venerdì e sabato. E’ stato infatti definito l’orario delle semifinali dello Us Open: l’azzurro (testa di serie n.1) e Felix Auger-Aliassime (n. 25) saranno protagonisti della seconda sfida, prevista non prima dell’1 di notte. Il programma sull’Arthur Ashe Stadium si aprirà invece alle 18 italiane con la finale di doppio femminile e non prima delle 21 ci sarà la semifinale della parte bassa del tabellone maschile tra Carlos Alcaraz (n. 2) e Novak Djokovic (n. 7).

