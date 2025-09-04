Us Open, Sinner batte Musetti e vola in semifinale

agenzia

Successo in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2

ROMA, 04 SET – Jannik Sinner vince il ‘derby’ con Lorenzo Musetti e approda alle semifinali dell’Us Open. L’altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, ha superato il connazionale in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Ora sfiderà il canadese Felix Auger Aliassime per accedere alla finalissima. Il match tra i due azzurri è durato due ore. Sinner è partito forte, chiudendo il primo set in 27 minuti senza lasciare scampo all’avversario. Il secondo parziale è stato più equilibrato, Musetti ha anche avuto una palla break (non concretizzata grazie ad un ace di Sinner) ma alla fine ha dovuto cedere il passo al numero 1 del mondo che ha gli strappato il servizio al nono game. Il terzo set è iniziato subito con un break a favore dell’altoatesino, che poi si è difeso molto bene (annullando varie palle per il controbreak) e ha chiuso senza ulteriori problemi.

