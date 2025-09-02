Us Open, Sinner facile contro Bublik: sarà derby con Musetti per la semifinale

tennis

Il match domani alle 17 sul centrale di Flushing Meadows

Derby italiano ai quarti di finale degli Us Open. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti infatti si sfideranno in una prima per il tennis azzurro. Il numero uno al mondo ha conquistato l’accesso ai quarti di Flushing Meadows battendo senza problemi con un secco 6-1 6-1 6-1 il kazako Alexander Bublik.

All’azzurro, vestito con completo e cappellino blu (nella prima settimana degli Us Open aveva sfoggiato il rosso amaranto), è bastata un’ora e 21 minuti per superare l’avversario, l’unico ad averlo battuto insieme a Carlos Alcaraz nel 2025. In una partita senza difficoltà – ha vinto i primi due set in soli 51 minuti -, Sinner ha beneficiato anche dei ripetuti errori di Bublik che gli hanno spianato lo strada verso il successo. Sugli spalti a seguire l’incontro anche Anna Wintour e gli attori Rami Malek e Alec Baldwin.

«Sono molto contento. Grazie a tutti», ha detto a caldo Sinner al termine dell’incontro con Bublik. «Ci conosciamo bene; si è congratulato e mi ha augurato tutto il meglio», ha raccontato in merito al breve scambio di parole con il kazako all’uscita del campo. I microfoni hanno catturato Bublik dire «io non sono male, ma tu sei “the goat”», il migliore di tutti i tempi (greatest of all times). Un complimento che ha fatto aprire in un grande sorriso Sinner.

In merito al prossimo incontro con Musetti, il numero uno al mondo ha commentato: «Il tennis italiano è in grande forma e Lorenzo è uno dei migliori. Da un punto di vista italiano è bello sapere che ci sarà un italiano in semifinale». Ad augurarsi lo scontro con Sinner era stato anche lo stesso Musetti, uscito vincente dall’incontro con lo spagnolo Jaume Munar. «Mi piacerebbe giocare di più contro Jannik», «perché a livello di ambizione vorrei provare a battere il numero uno al mondo», ha detto il tennista toscano prima della discesa in campo di Sinner. Musetti ha definito l’altoatesino «il giocatore migliore al mondo: un campione». Ma – ha osservato – la pressione sarà soprattutto su di lui e di questo il carrarino potrebbe trarre vantaggio nei quarti dello slam statunitense.

Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che avrà in palio la semifinale si giocherà domani alle 17 italiane sul campo centrale di Flushing Meadows.